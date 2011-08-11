В Україні не спростять виїзд чоловіків призовного віку за кордон найближчим часом

Верховній Раді не лібералізують виїзд для чоловіків призовного віку найближчим часом.

Про це на брифінгу повідомив народний депутат, член Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, передає LB.ua.

"Питання перетину кордону громадянами України чоловічої статі, які є військового віку від 18 до 60 років, достатньо жваво дискутується в парламенті з другого чи третього місяця війни. Бо є багато працівників та професії, які пополярні закордоном. Періодично наші колеги, народні депутати реєструють ініціативи щодо можливості дозволу виїжджати закордон для певної категорії осіб", - пояснив Веніславський.

За його словами, найчастіше пропонують дозволити виїзд морякам, які виконують завдання на іноземних торгових суднах та заробляють кошти, що потім надходять до України.

"Це головна мотивація тих, хто виступає за дозвіл чи лібералізацію виїзду цієї категорії закордон. Але питання дуже складне та неоднозначне. На сьогодні немає єдності у розумінні того: чи варто або ні лібералізувати виїзд закордон для певних категорій осіб, що не служать у ЗСУ, не проходили військову службу та не мають військових навичок. Разом з тим, президент дав відповідь на петицію, що відповідає інтересам держави та конституційному регулюванню. Всі громадяни України є рівними та встановлювати якісь преференції або обмеження в залежності від професійних навичок чи професій держава не може і не буде", - прогнозує він.

На цей час немає гострої потреби в додатковій мобілізації. Однак періодично проводиться призов на військову службу за мобілізацією, яка з 24 лютого є обов’язковою.

"Центри комплектування та соціального захисту, колишні військкомати вручають повістки та мобілізують осіб… Відповідно, у будь-який час може виникнути потреба щодо додаткової мобілізації чи призову конкретної категорії осіб. Включаючи тих, хто не проходив військову службу. Але має спеціальності, яких гостро потребує наш сектор безпеки та оборони. Наприклад, лікарі, працівники служби зв’язку тощо. Тому питання лібералізації виїзду закордон ще не вирішене", - пояснив Веніславський.

Він також додав, що у Раді також зареєстровані протилежні законодавчі ініціативи щодо посилення відповідальності за незаконний перетин осіб призовного віку.

"Думаю, що поки це питання не вирішене. Немає впевненості, що воно буде вирішене найближчим часом… Студенти та деякі інші категорії за законом мають відстрочку призову та можуть виїжджати за межі країни за наявності документів. Інші мають залишатися в Україні, якщо немає законних підстав виїзду з України", - зазначив Веніславський.