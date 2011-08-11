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  • Не випускають навіть в росію: чоловікам в "днр" заборонено покидати "кордони республіки"
Ольга Романова
редактор
16:16, Сьогодні
Надійне джерело

Не випускають навіть в росію: чоловікам в "днр" заборонено покидати "кордони республіки"

Чоловіків із захоплених у 2014 році територій Донецької області не випускають за кордон “днр”. Вони не можуть виїхати ні в рф, ні на інші окуповані території.

Про це повідомляє у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“Чоловіків з реєстрацією в Донецьку, Макіївці, Горлівці або іншому містечку окупованої з 2014 року Донецької області не випускають за кордон так званої “днр”. Ані в росію, ані навіть в окуповану частину Запоріжжя. Мобілізаційний резерв замкнуто в банановій республіці”, – йдеться у повідомленні.

Радник міського голови додає, що надходить інформація про те, що за 40 тисяч рублів можна “порєшать” та дістати довідку про те, що людина не підлягає мобілізації. А потім ще за 40 тисяч рублів хабаря на “таможні ДНР” можна виїхати в Росію.

“Розвага доступна далеко не всім, але користується останнім часом великим попитом. Бажаючих поїхати геть значно більше за бажаючих померти за ідеали путінізму. Майбутнє, яке чекає маріупольців, уже дуже скоро. Тому чоловікам варто їхати вже. Поки без ризику і безкоштовно. Подалі від бананового пекла”, – наголосив Андрющенко.

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#ДНР #мобілізація
Ольга Романова
редактор
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