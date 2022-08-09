  • Головна
  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили 44 300 окупантів та 1889 танків
Ольга Романова
редактор
10:43, Сьогодні
Надійне джерело

Захисники України з початку російського вторгнення знищили 44 300 окупантів та 1889 танків

З 24 лютого по 18 серпня російська армія втратила у війні з Україною близько 44 300 військових. Минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 200 окупантів, три танки, один літак і один гелікоптер.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.08 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 44 300 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 889 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4 179 (+17) од,
  • артилерійських систем – 1 010 (+17) од,
  • РСЗВ ‒ 265 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 136 (+0) од,
  • літаків – 234 (+1) од,
  • гелікоптерів – 197 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 793 (+1),
  • крилаті ракети ‒ 190 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3 061 (+7) од,
  • спеціальна техніка ‒ 93 (+0)
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Спецтема
Війна за незалежніть
Всі матеріали тут
Підприємства Донецка
Объявления Донецка - OBYAVA.ua
Стероид Шоп (steroidsshop-ua): Купить стероиды и анаболики || Отзывы о магазине Стероид Шоп
+38 (093) 243-31-86
Магазин стероидов Hulkshop
+380(66)126-76-26, +380(67)126-76-26
СПЕЦМЕДТРАНС перевозка больных по городу и Украине
+380(73)009-41-40, +380(99)009-41-40
Кадрове агентство LEADER-LTD / ЛІДЕР-ЛТД, підбір персоналу, робота за кордоном, візова підтримка
+380(96)119-00-10, +380(66)245-90-09
Додати підприємство
Оголошення
live comments feed...
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт города Донецка. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Політичні новини", "Прес-реліз" та "Партнерський спецпроект" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту