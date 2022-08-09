Захисники України з початку російського вторгнення знищили 44 300 окупантів та 1889 танків

З 24 лютого по 18 серпня російська армія втратила у війні з Україною близько 44 300 військових. Минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 200 окупантів, три танки, один літак і один гелікоптер.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.08 орієнтовно склали: