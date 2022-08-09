10:43, Сьогодні
Надійне джерело
Захисники України з початку російського вторгнення знищили 44 300 окупантів та 1889 танків
З 24 лютого по 18 серпня російська армія втратила у війні з Україною близько 44 300 військових. Минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 200 окупантів, три танки, один літак і один гелікоптер.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.08 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 44 300 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 889 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4 179 (+17) од,
- артилерійських систем – 1 010 (+17) од,
- РСЗВ ‒ 265 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 136 (+0) од,
- літаків – 234 (+1) од,
- гелікоптерів – 197 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 793 (+1),
- крилаті ракети ‒ 190 (+0),
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3 061 (+7) од,
- спеціальна техніка ‒ 93 (+0)
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Оголошення
06:28, 9 серпня
22
10:37, 9 серпня
20
15:45, Вчора
2
14:37, 8 серпня
1
14:02, 16 серпня
36
live comments feed...