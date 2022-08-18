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  • Окупанти обстріляли житловий сектор, школу та комунальні об’єкти Донеччини
Ольга Романова
редактор
11:28, Сьогодні
Надійне джерело

Окупанти обстріляли житловий сектор, школу та комунальні об’єкти Донеччини

За минулу добу ворог завдав 22 ударів застосовуючи ракети та артилерію по 14 населеним пунктам Донеччини.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Найбільше постраждала Авдіївка – задокументовано сім ударів по місту. Також масовим обстрілам піддалися м. Бахмут, м. Дружківка, м. Красногорівка, м. Сіверськ, м. Торецьк, смт Комишівка, смт Очеретине, с. Желанне друге, с. Мемрик, с. Нетайлове, с. Первомайське, с. Федорівка, с. Світле", – йдеться в повідомленні.

Окупаційні війська застосували ракети ЗРК "С-300", РСЗВ "Ураган", "Град", артилерію та завдали авіаудару.

Зруйновано та пошкоджено 51 об’єкт – 40 житлових будинків, комунальне підприємство, школа, сільгосптехніка, ангар та будівля виправної колонії.  Поліція зафіксувала воєнні злочини Росії.

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#Донеччина #війна #обстріли #окупанти
Ольга Романова
редактор
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