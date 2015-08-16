17:23, Сьогодні
Піски залишаються під контролем ЗСУ, - ВІДЕО
Селище Піски під Донецьком контролюються Збройними Силами України.
Про це свідчить відео, як знято на позиціях українських захисників у Пісках.
“Те, що Піски захоплені — це все брехня. Піски контролюються нами. Там знаходяться наші підрозділи. Батальйон “Сармат, тримаємо оборону”, - заявив боєць ЗСУ з позивним “Ультрас”.
Так, там дуже тяжко, там страшне пекло, але хлопці тримають оборону.
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