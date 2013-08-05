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  • Ядерний щит: окупанти розмістили техніку з БК усередині енергоблоку ЗАЕС
Роман Лазоренко
головний редактор
20:26, Сьогодні
Надійне джерело

Ядерний щит: окупанти розмістили техніку з БК усередині енергоблоку ЗАЕС

Окупаційні війська росії поводяться як реальні терористи і загрожують усьому світу радіоактивним зараженням, окупувавши Запорізьку АЕС.

 За даними джерела на Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі, 2 серпня колона військових вантажівок прибула на територію АЕС. Вантажівки зупинилися між першим та другим енергоблоками і через деякий час частина колони по одній машині почала заїжджати на територію машинного залу першого енергоблоку через вантажні ворота, повідомляє "Матриця свободи".
Згідно зі свідченнями іншого джерела, на території станції знаходяться близько 500 російських солдатів та військова техніка з БК, у тому числі БТРи, зенітні установки та техніка для радіохімічної розвідки, а територія навколо станції замінована російськими військами. Про те, що на станції постійно перебувають вантажівки з вибухівкою та боєприпасами, повідомляли і в Енергоатомі.
Крім того, частину військової техніки з БК рашисти розмістили всередині енергоблоку, про що свідчить відео.
З 0:28 до 0:33 сек. видно військову техніку із БК.
Окупанти перетворили електростанцію на військову базу, щоб завдавати ударів по українських територіях. Росіяни після обстрілу одразу переміщують техніку на територію ЗАЕС, фактично використовуючи її як щит.
Останніми днями ситуація навколо Запорізької АЕС загострилася, війська росії обстрілюють станцію, імітуючи "прильоти" з Нікополя. Найменша детонація БК, що розташовані всередині енергоблоку, може загрожувати масштабною техногенною катастрофою.
Нагадаємо, Євросоюз та 42 країни світу закликали країну-агресора вивести війська та техніку з території Запорізької АЕС через загрозу безпечній роботі станції, яку створює росія.
Сьогодні, російські окупанти заявили, що за "негативної ситуації на Запорізькій АЕС" можуть розглянути питання про повну зупинку атомної станції.
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#ЗАЕС #окупанти #ядернанебезпека #росія
Роман Лазоренко
головний редактор
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