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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 44 700 окупантів та 1899 танків
Російські окупанти втратили в Україні 44 700 солдатів. За минулу добу Збройні сили України знищили ще 400 загарбників.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.08 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 44700 (+400) осіб ліквідовано;
- танків – 1899 (+10);
- бойових броньованих машин – 4195 (+16);
- артилерійських систем – 1016 (+6);
- РСЗВ – 266 (+1);
- засобів ППО – 141 (+5);
- літаків – 234 (+0);
- гелікоптерів – 197 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 795 (+2);
- крилатих ракет – 190 (+0);
- кораблів/катерів – 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3130 (+69);
- спеціальної техніки – 94 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.
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