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Екстренер "Шахтаря" про війну: Світ прикладає недостатньо зусиль, щоб врятувати українців
Колишній тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека, який тепер очолює французький Лілль, поділився думками про війну в Україні.
Португальський тренер вважає, що світ повинен робити набагато більше для допомоги українцям у війні проти росії, повідомляє "НВ" з посиланням на Coaches' Voice.
«Світ докладає недостатньо зусиль, щоб врятувати людей і дітей, які борються за свої життя. Для мене це найскладніша річ в усьому цьому.
Мені також важко прийняти, як ми можемо дозволяти всьому цьому відбуватись. Ми мусимо робити набагато більше, інакше набагато більше людей і дітей загинуть. Вони лише хочуть жити у мирі. Українці дуже скромні та працьовиті" , — сказав Фонсека.
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