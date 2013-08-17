Екстренер "Шахтаря" про війну: Світ прикладає недостатньо зусиль, щоб врятувати українців

Колишній тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека, який тепер очолює французький Лілль, поділився думками про війну в Україні.

Португальський тренер вважає, що світ повинен робити набагато більше для допомоги українцям у війні проти росії, повідомляє "НВ" з посиланням на Coaches' Voice.

«Світ докладає недостатньо зусиль, щоб врятувати людей і дітей, які борються за свої життя. Для мене це найскладніша річ в усьому цьому.

Мені також важко прийняти, як ми можемо дозволяти всьому цьому відбуватись. Ми мусимо робити набагато більше, інакше набагато більше людей і дітей загинуть. Вони лише хочуть жити у мирі. Українці дуже скромні та працьовиті" , — сказав Фонсека.