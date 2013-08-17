На Донеччині прикордонники не дали російським диверсантам форсувати Сіверський Донець

Військовослужбовці Держприкордонслужби України разом з Силами оборони знищили ворожу диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалась форсувати річку Сіверський Донець на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Засідка одного з підрозділів, який обороняє рубіж по Сіверському Донцю, виявила групу окупантів. Ті зняли з себе всю форму та екіпіровку, щоб зручніше форсувати річку. Саме у цей момент прикордонники й завдали вогневе ураження.

У результаті двох ворогів було знищено, ще один окупант дістав поранення, а решта диверсійної групи, не маючи успіху, відійшла.

Нагадаємо, наприкінці квітня в Донецькій області підірвали залізничний міст через Сіверський Донець між Лиманом та Райгородком. Невдовзі росіяни навели там понтонно-мостову переправу.