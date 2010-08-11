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СБУ затримала росіянина, якого фсб перекинула в Україну для збору розвідданих поблизу Краматорська
В ході контрдиверсійної «зачистки» прифронтових районів на сході нашої держави співробітники Служби безпеки затримали двох російських агентів.
Серед них – громадянин рф, який ще 5 років тому проходив строкову службу у Костромі. Його фсб перекинула в Україну для проведення розвідувально-підривної діяльності під виглядом мирного мешканця Донеччини, інформує СБУ.
Викрили його на території Дружківки.
Іншого агента контррозвідка СБУ викрила у місті Білицьке Донецької області. Він «звітував» окупантам щодо маршрутів переміщення військової техніки ЗСУ у прифронтових районах.
Наразі обом затриманим повідомлено про підозри у вчиненні злочинів та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під
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