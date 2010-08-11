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  • СБУ затримала росіянина, якого фсб перекинула в Україну для збору розвідданих поблизу Краматорська
Ольга Романова
редактор
13:04, Сьогодні
Надійне джерело

СБУ затримала росіянина, якого фсб перекинула в Україну для збору розвідданих поблизу Краматорська

В ході контрдиверсійної «зачистки» прифронтових районів на сході нашої держави співробітники Служби безпеки затримали двох російських агентів.

Серед них – громадянин рф, який ще 5 років тому проходив строкову службу у Костромі. Його фсб перекинула в Україну для проведення розвідувально-підривної діяльності під виглядом мирного мешканця Донеччини, інформує СБУ.

СБУ затримала росіянина, якого фсб перекинула в Україну для збору розвідданих поблизу Краматорська, фото-1



Викрили його на території Дружківки.

Іншого агента контррозвідка СБУ викрила у місті Білицьке Донецької області. Він «звітував» окупантам щодо маршрутів переміщення військової техніки ЗСУ у прифронтових районах.

Наразі обом затриманим повідомлено про підозри у вчиненні злочинів та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під

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#СБУ #Доеччина #ФСб #агент #Краматорськ #Дружківка
Ольга Романова
редактор
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