Через обстріл росіян в Краматорську зруйновано коледж технологій та дизайну, - ФОТО, ВІДЕО

Сьогодні, 19 серпня, на світанку Краматорський коледж технологій та дизайну зазнав обстрілу. Про це повідомила пресслужба Донецької ОВА. Будівля зазнала серйозних пошкоджень, однак обійшлося без постраждалих. Мета росіян – знищити якомога більше інфраструктури Донеччини, вбити якомога більше місцевих жителів.

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Ольга Романова редактор