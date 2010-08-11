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Через обстріл росіян в Краматорську зруйновано коледж технологій та дизайну, - ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 19 серпня, на світанку Краматорський коледж технологій та дизайну зазнав обстрілу.
Про це повідомила пресслужба Донецької ОВА.
Будівля зазнала серйозних пошкоджень, однак обійшлося без постраждалих.
Мета росіян – знищити якомога більше інфраструктури Донеччини, вбити якомога більше місцевих жителів.
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