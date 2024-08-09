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  • Зеленський підписав закон про мораторій на підвищення комунальних тарифів до кінця війни
Роман Лазоренко
головний редактор
15:19, Сьогодні
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Зеленський підписав закон про мораторій на підвищення комунальних тарифів до кінця війни

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло для населення.

Про це повідомляється на сайті Ради у картці відповідного законопроєкту № 7427.

Верховна Рада прийняла урядовий законопроєкт № 7427 29 липня - "за" проголосували 260 народних депутатів.

Документом передбачається, що мораторій на підвищення тарифів буде діяти протягом воєнного стану в Україні та 6 місяців після його завершення.

Так, забороняється підвищувати для всіх категорій споживачів тарифи на:

  • послуги з розподілу природного газу;
  • теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання):
  • послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Крім того, Верховна Рада виділила НАК "Нафтогаз України" 111,1 мільярд гривень з держбюджету для компенсації витрат компанії, пов'язаних з виконання нею спеціальних обов'язків (ПСО) на ринку газу.

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#Зеленський #комунальнітарифи
Роман Лазоренко
головний редактор
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