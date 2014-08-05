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  • Уряд дозволив з 1 вересня виїжджати за кордон деяким чоловікам призовного віку
Роман Лазоренко
головний редактор
18:54, Сьогодні

Уряд дозволив з 1 вересня виїжджати за кордон деяким чоловікам призовного віку

Кабінет міністрів дозволив з 1 вересня 2022 року виїзд за кордон на строк до 7 днів не більше ніж десяти працівникам експортоорієнтованих компаній, у яких середня заробітна плата не менше 20 тис. гривень та відсутня заборгованість із податків та зборів перед бюджетом.

Про це в ефірі телемарафону UArazom повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко, інформує Lb.ua.

"Великий запит експортоорієнтованого бізнесу – мати можливість виїжджати за кордон, і ми сьогодні на Кабміні прийняли рішення про те, що з 1 вересня бізнес, який платить офіційно заробітну плату, не має заборгованості з податків та зборів перед бюджетом, у якого середня зарплата не менше 20 тис. гривень, то 10% штатної чисельності, але не більше 10 людей, матимуть змогу виїжджати строком до семи днів за заявкою роботодавця, і все це (оформлення. – Ред.) відбуватиметься на порталі "Дія", – пояснила Свириденко.

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#Кабмін #чоловіки #виїздзакордон
Роман Лазоренко
головний редактор
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