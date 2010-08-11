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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 44 900 окупантів та 1907 танків

Втрати Росії у війні проти України становлять 44 900 військових, 1 907 танків та 1 018 артилерійських систем. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.08 орієнтовно склали: особового складу – близько 44 900 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 907 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 4 212 (+17) од,

артилерійських систем – 1 018 (+2) од,

РСЗВ – 266 (+0) од,

засобів ППО – 141 (+0) од,

літаків – 234 (+0) од,

гелікоптерів – 197 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 803 (+8) од,

крилатих ракет – 190 (+0) од,

кораблів/катерів – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 137 (+7) од,

спеціальної техніки – 97 (+3) од. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

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Роман Лазоренко головний редактор