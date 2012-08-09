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  • У Донецькій області десантники знищили автомобіль із російськими окупантами, - ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
17:06, Сьогодні
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У Донецькій області десантники знищили автомобіль із російськими окупантами, - ВІДЕО

У Донецькій області розвідники Миколаївської бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищили автомобіль російських окупантів з майже всім його екіпажем.

Відповідне відео опубліковано на сторінці Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Бійці розвідувального підрозділу під час здійснення розвідувально-розшукових дій виявили тилову дорогу, якою здійснювався рух ворожого транспорту.

«На одній з ділянок дороги окупантам було підготовлено сюрприз у вигляді мінно-вибухового пристрою, який спрацював, коли по ній їхала ворожа автівка. Завдяки вмілим діям десантників було знищено транспорт противника і майже весь його екіпаж», — йдеться в повідомленні.

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#Донеччина #війна #окупанти #десан
Ольга Романова
редактор
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