У Донецькій області десантники знищили автомобіль із російськими окупантами, - ВІДЕО

У Донецькій області розвідники Миколаївської бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищили автомобіль російських окупантів з майже всім його екіпажем.

Відповідне відео опубліковано на сторінці Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Бійці розвідувального підрозділу під час здійснення розвідувально-розшукових дій виявили тилову дорогу, якою здійснювався рух ворожого транспорту.

«На одній з ділянок дороги окупантам було підготовлено сюрприз у вигляді мінно-вибухового пристрою, який спрацював, коли по ній їхала ворожа автівка. Завдяки вмілим діям десантників було знищено транспорт противника і майже весь його екіпаж», — йдеться в повідомленні.