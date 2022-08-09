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Stop War: у клубного автобуса «Шахтаря» змінився дизайн, - ФОТО
Змінився дизайн клубного автобуса донецького «Шахтаря».
Про це повідомила пресслужба донецького клубу.
“В основі ідеї нового дизайну – підтримка України та привернення уваги до війни, яку розв’язала Росія на території нашої країни.
Світ мусить знати й бачити жахи і звірства агресора, щоб зупинити війну”.
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