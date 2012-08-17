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  • Усик – Джошуа: де дивитися головний реванш року
Роман Лазоренко
головний редактор
20:39, Сьогодні
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Усик – Джошуа: де дивитися головний реванш року

Трансляція повторного поєдинку між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа буде доступна на території України.

Де дивитись бій онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Бій-реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня. Заявлений час початку поєдинку – 23:00, але в ринг боксери вийдуть, найімовірніше, після півночі. На кону будуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO, IBO та вакантний титул The Ring.

Трансляція бою на території України буде безкоштовною. У цифровому мовленні Т2 реванш можна буде переглянути на телеканалі "2+2" і регіональних каналах "Суспільного".

Показ буде доступний у розділі "Спорт" на платформі MEGOGO. Також реванш буде доступний на інтерактивному каналі "MEGOGO Гонг". Поєдинок можна буде прослухати наживо на другому каналі суспільного "Українського радіо" – "Радіо Промінь".

Історія з реваншем Усик – Джошуа тривала з часу перемоги українського боксера у вересні 2021-го. Тоді він здолав британця, який колись фактично завершив кар'єру Володимира Кличка, за рішенням суддів і відібрав чотири пояси чемпіона у важкій вазі.

Напередодні український і британський боксери відвідали церемонію зважування. Під Усиком вага показала 100,1 кг. Натомість Джошуа виявився важчим на понад 10 кілограмів – 110,9 кг.

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#Усик #Джошуа #трасляція
Роман Лазоренко
головний редактор
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