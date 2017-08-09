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  • На Слов’янському напрямку ЗСУ відбили розвідку боєм окупантів - Генштаб
Ольга Романова
редактор
14:32, Сьогодні

На Слов’янському напрямку ЗСУ відбили розвідку боєм окупантів - Генштаб

Українські захисники відбилирозвідку боєм окупантів у напрямку Пасіка – Богородичне.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні з ранку, 21 серпня.

"Ворог провів розвідку боєм у напрямку Пасіка – Богородичне, успіху не мав, відійшов", - йдеться у повідомленні.

На Слов’янському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли неподалік Шевелівки, Краснопілля, Дібрівного, Норцівки, Сулигівки та Долини.

Також ворог намагався вести штурмові дії у напрямках Бражківка – Нова Дмитрівка і Сулигівка – Нова Дмитрівка. Зазнав втрат та відступив.

На Донецькому напрямку ворог намагається продовжити наступальні дії.
На Краматорському напрямку здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії біля Сіверська, Григорівки, Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.
Вів наступ у напрямку Берестове – Івано-Дар’ївка, успіху не мав.
На Бахмутському напрямку обстрілював позицій наших військ із танків, ствольної артилерії та РСЗВ в районах населених пунктів Соледар, Яковлівка, Зайцеве, Шуми та Залізне.
Завдав авіаударів неподалік Зайцевого, Бахмута та Соледар.
Вів наступальні бої у напрямках Покровське – Бахмутське та Семигір’я – Зайцеве, успіху не мав, відійшов. Тривають бойові дії у напрямках Залізна Балка – Нью-Йорк та Новоселівка – Нью-Йорк.
На Авдіївському напрямку обстріли зафіксовано у районах Мар’їнки, Водяного, Олександрополя та Пісків. Окупанти завдали авіаційних ударів біля Авдіївки, Новобахмутівки, Мар’їнки, Водяного та Красногорівки. Вели повітряну розвідку БпЛА в районах населених пунктів Покровськ, Красногорівка, Веселе та Опитне.
Підрозділи противника ведуть штурмові дії у напрямках Піски – Невельське, Лозове – Невельське та Старомихайлівка – Мар’їнка, бойові дії тривають.
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#ЗСУ #Донецькийнапрямок #війна #Словʼянськ
Ольга Романова
редактор
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