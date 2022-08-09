"Мобілізовані" в "лнр" відмовляються воювати на території "днр"

"Мобілізаційний резерв" так званої "лнр" відмовляється воювати на території сусіднього квазіутворення.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"По-перше, існує умовна роздільність на "донецьких" і "луганських", де останні вважають свій "військовий борг" вже виконаним. На їхню думку, Донецьку область повинні визволяти самі ж "донецькі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з аналогічною мотивацією бойовики ОРДО влаштували бунт та відмовилися воювати за так звану "лнр".

"По-друге, "добровольці" з обох сторін відчувають, що вони для Росії, яка і відправляє їх на війну вже далеко за межі своїх областей - "другий сорт". Росіяни використовують їх як "гарматне м’ясо" для розкриття українських позицій і забезпечення просування ЗС РФ", - додають у ЦПД.

Причин цьому кілька. Одна з них та, що за спиною бойовиків на передовій у ролі загороджувального загону стоять російські штурмовики. Крім того, за смерть мобілізованого в ОРДЛО виплачуються копійки, на відміну від російського контрактника.

Через це спроби РФ компенсувати втрати шляхом "тихої мобілізації" в ОРДЛО отримають все рішучіший спротив.

Нагадаємо, на початку серпня на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей росіяни розпочали нову хвилю примусової мобілізації.