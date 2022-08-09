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  • На Донбасі ворог у напрямках Піски, Спартак, Опитне, Красногорівка - успіху не мав
Ольга Романова
редактор
09:31, Сьогодні
Надійне джерело

На Донбасі ворог у напрямках Піски, Спартак, Опитне, Красногорівка - успіху не мав

Розпочалася 180 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. РФ продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат, а також недопущенні можливого контрнаступу Сил оборони.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін. Ворог обстріляв зі ствольної артилерії райони Катеринівки та Ободів Сумської області, йдеться в повідомленні  Генерального штабу ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії неподалік Світличного, Слатиного, Питомника, Петрівки, Піщаного, Гусарівки, Мосьпанового, Криничного та Пришиба. 

На Слов’янському напрямку противник продовжив вогневий вплив біля Дібрівного, Мазанівки та Долини. Намагався вести наступ у напрямках Довгеньке – Дібрівне, Бражківка – Нова Дмитрівка, успіху не мав, відійшов.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Роздолівки, Григорівки, Верхньокам’янського, Дронівки та Серебрянки. Ворог намагається вести наступ у напрямку Спірне – Веселе, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку противник завдав вогневого ураження зі ствольної артилерії та РСЗВ в районах населених пунктів Соледар, Зайцеве і Білогорівка. Вів наступ у напрямках Вершина – Кодема і Гладосове – Кодема, успіху не мав. На напрямках Стряпівка – Соледар, Покровське – Бахмут, Травневе – Кодема, Семигір’я – Зайцеве та Гладосове – Курдюмівка бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку ворог вів обстріли зі ствольної та реактивної артилерії неподалік Опитного, Мар’їнки, Пісків, Авдіївки та Невельського. Намагався вести штурмові дії у напрямках Спартак – Опитне, Новоселівка Друга – Красногорівка, Донецьк – Первомайське, Піски – Невельське, Лозове – Невельське, успіху не мав.

На Новопавлівському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли біля Вугледара, Великої Новосілки та Павлівки. 

На Запорізькому напрямку окупанти здійснювали вогневе ураження районів Дорожнянки, Новосілки та Малої Токмачки. Біля останнього та Ольгівського завдали авіаударів. Ворог вів наступ у напрямку Макарівка – Времівка, успіху не мав, відійшов.

На Південнобузькому напрямку противник продовжив обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Велике Артакове, Лозове, Таврійське, Степова Долина, Первомайське, Киселівка, Червона Долина, Потьомкине, Прибузьке, Парутине, Поляна, Новоолександрівка та Партизанське. Завдав авіаційних ударів поблизу Зарічного, Білої Криниці та Андріївки.

На Миколаївському напрямку окупанти вели штурмові дії в районі населеного пункту Благодатне, мають частковий успіх. Згідно з попередньою інформацією Генштабу, ворог активізував наступ на Благодатне 20 серпня. 

Корабельне угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів основні зусилля зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураженні військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України.

Наші ракетно-артилерійські підрозділи та авіація продовжують успішні виконання вогневих завдань на визначених напрямках. Противник відчуває гострий дефіцит навченого та мотивованого поповнення для підрозділів, які систематично зазнають втрат.

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#ЗСУ #Генштаб #Донбас #окупанти
Ольга Романова
редактор
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