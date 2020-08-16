  • Головна
  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили 45 400 окупантів та 1919 танків
Роман Лазоренко
головний редактор
10:31, Сьогодні
Надійне джерело

Захисники України з початку російського вторгнення знищили 45 400 окупантів та 1919 танків

З початку повномасштабного вторгнення по 22 серпня загальні бойові втрати російської армії орієнтовно склали 45 400 військових. Учора ЗСУ ліквідували близько 200 окупантів, сім танків, один гелікоптер і багато іншої військової техніки.

 Про це повідомляє  Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.08 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 45 400 (+200) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 1 919 (+7) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 4 230 (+6) од;
  • артилерійських систем – 1 032 (+4) од;
  • РСЗВ – 266 (+0) од;
  • засобів ППО – 145 (+4) од;
  • літаків – 234 (+0) од;
  • гелікоптерів – 198 (+1) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 815 (+9);
  • крилатих ракет – 194 (+4);
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 149 (+6) од;
  • спеціальної техніки – 99 (+0).
Захисники України з початку російського вторгнення знищили 45 400 окупантів та 1919 танків, фото-1
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Спецтема
Війна за незалежніть
Всі матеріали тут
Підприємства Донецка
СПЕЦМЕДТРАНС перевозка больных по городу и Украине
+380(73)009-41-40, +380(99)009-41-40
Магазин стероидов Hulkshop
+380(66)126-76-26, +380(67)126-76-26
Стероид Шоп (steroidsshop-ua): Купить стероиды и анаболики || Отзывы о магазине Стероид Шоп
+38 (093) 243-31-86
Кадрове агентство LEADER-LTD / ЛІДЕР-ЛТД, підбір персоналу, робота за кордоном, візова підтримка
+380(96)119-00-10, +380(66)245-90-09
Объявления Донецка - OBYAVA.ua
Додати підприємство
Оголошення
live comments feed...
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт города Донецка. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Політичні новини", "Прес-реліз" та "Партнерський спецпроект" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту