Надійне джерело

Захисники України з початку російського вторгнення знищили 45 400 окупантів та 1919 танків

З початку повномасштабного вторгнення по 22 серпня загальні бойові втрати російської армії орієнтовно склали 45 400 військових. Учора ЗСУ ліквідували близько 200 окупантів, сім танків, один гелікоптер і багато іншої військової техніки. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.08 орієнтовно склали: особового складу – близько 45 400 (+200) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1 919 (+7) од;

бойових броньованих машин ‒ 4 230 (+6) од;

артилерійських систем – 1 032 (+4) од;

РСЗВ – 266 (+0) од;

засобів ППО – 145 (+4) од;

літаків – 234 (+0) од;

гелікоптерів – 198 (+1) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 815 (+9);

крилатих ракет – 194 (+4);

кораблів/катерів – 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 149 (+6) од;

спеціальної техніки – 99 (+0).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Роман Лазоренко головний редактор