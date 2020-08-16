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Ольга Романова
редактор
11:01, Сьогодні

Російські окупанти обстріляли школу у Костянтинівці, - ФОТО

Ще одна школа на Донеччині стала ціллю для росіян — цього разу Костянтинівська школа №17.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Російські окупанти обстріляли школу у Костянтинівці, - ФОТО, фото-1

Удар по школі росіяни завдали близько четвертої ранку — будівля зазнала серйозних ушкоджень, але ніхто не постраждав.

Російські окупанти обстріляли школу у Костянтинівці, - ФОТО, фото-2



Всього від початку повномасштабного вторгнення росіяни пошкодили вже 594 заклади освіти на Донеччині, у тому числі — 263 школи.

Крім того, сьогодні вночі ракетного удару зазнав Торецьк — обійшлося без жертв, але є пошкоджені будинки.

Російські окупанти обстріляли школу у Костянтинівці, - ФОТО, фото-3
Російські окупанти обстріляли школу у Костянтинівці, - ФОТО, фото-4
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#Донеччина #Кириленко #війна #обстріли #окупанти #Констянтинівка
Ольга Романова
редактор
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