Російські окупанти обстріляли школу у Костянтинівці, - ФОТО

Ще одна школа на Донеччині стала ціллю для росіян — цього разу Костянтинівська школа №17.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Удар по школі росіяни завдали близько четвертої ранку — будівля зазнала серйозних ушкоджень, але ніхто не постраждав.





Всього від початку повномасштабного вторгнення росіяни пошкодили вже 594 заклади освіти на Донеччині, у тому числі — 263 школи.



Крім того, сьогодні вночі ракетного удару зазнав Торецьк — обійшлося без жертв, але є пошкоджені будинки.