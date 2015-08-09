Візовий бан для росіян - приниження

Пропозиція про заборону видачі шенгенських віз росіянам на рівні ЄС, ймовірно, буде обговорюватися на зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу наприкінці серпня в Празі. Фактично візи заборонити можна, але війну це не зупинить, але з чогось треба починати і ембарго також було б правильним рішенням.

Заборона віз для громадян рф – це перший крок до російського бунту. Принаймні, так вважає радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Про це він написав у Twitter.

11 країн ЄС вже обмежують видачу туристичних віз громадянам рф на національному рівні. Серед них Фінляндія, Чехія, Нідерланди, Польща, Бельгія, Данія та країни Балтії. Єврокомісія також виступає за скоординовану відповідь на рівні ЄС щодо цього питання.

Естонія з 18 серпня не пропускає через свій кордон росіян із шенгенськими візами, які були видані раніше самою естонською владою. Заборона не поширюється на громадян рф, які мешкають в Естонії, співробітників російського посольства, людей, які перевозять вантажі та пасажирів, а також росіян, які відвідують в Естонії родичів тощо.

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що країна може припинити пускати і громадян рф із шенгенськими візами, виданими іншими країнами ЄС.

Навіть за офіційними даними, потік громадян рф, які прямують до країн Європи, скоротився і зараз становить лише 5–10% доковідних часів. Чому так? Ці країни фактично припинили видачу віз росіянам із початку подій в Україні. Ті країни, що продовжують видавати візи, роблять це з більшими затримками та великою кількістю відмов.

Отримати візу до Європи, навіть найпростішу, туристичну, росіянину зараз дуже складно. Інші візи — у тому числі для людини, яка перебуває в небезпеці, — дістаються настільки довго, що майже втрачають сенс. Репресивні органи не чекатимуть, доки ви отримаєте візу, а якщо вас уже затримали, то отримувати візу пізно.

Але навіть якщо віза є, пряме авіасполучення з Європою зупинено, перельоти через Стамбул чи Дубай коштують астрономічних грошей. Наземний шлях до літака можливий, але тільки через країни Балтії та Фінляндії, а це довго та некомфортно. Так їдуть ті, кому справді дуже потрібно. У тому числі численні громадянські активісти, які не мають грошей на авіаподорож через Стамбул і Дубай.

Війна, санкції, скасування віз ​​не зупинить агресора. 70% населення росії взагалі не має закордонних паспортів, а військові та працівники силових структур позбавлені права виїзду за кордон. Опора російської влади — насамперед малоосвічена та малозабезпечена частина суспільства, чиновники та силовики. Під ударом не вони, а освічена і опозиційна частина російського суспільства. Реально, проти війни стільки росіян не виступало, скільки тепер із приводу віз. Таки знайшли їхнє болюче місце.

Заборона шенгенських віз допоможе росіянам усвідомити їхню відповідальність за наслідки війни рф проти України. Потрібні ще жорсткі обмежувальні заходи у військовій сфері.