Удари по Криму: відкриваємо очі за допомогою бавовни

Бавовна в окупованому Криму відкрила очі не лише окупантам, але й тим хто їх туди послав. Паніка не лише на півострові, паніка в Кремлі і паніка на окупованій території Херсонської області.

Лише вибухи на аеродромі Саки в окупованому Криму призвели до того, що більше половини бойових літаків морської авіації російського Чорноморського флоту вийшли з ладу. За даними британської розвідки росія втратила щонайменше вісім бойових літаків. Додайте ще гвинтокрили та БК…, а паніку, яка зчинилася серед мешканців та відпочиваючих. Люди масово почали покидати півострів, навіть кримські гауляйтери аксьонов та константінов вивезли сім’ї, коханок і не відомо чи повернулося самі. За даними української розвідки ставленики кремля перебувають на території росії.

Але ж одним аеродромом Саки все не скінчилося. І на півострові зібрався цілий букет бавовни: Джанкой, Бельбек, безпілотники в Керчі та Севастополі…

Варто зазначити, що українське військове командування не заперечує і не підтверджує своєї участі у завданні ударів по російській військовій інфраструктурі в Криму. Кремлівські пропагандисти також не визначилися з тим, що сталося насправді.

В одних випадках – «головотяпство», в інших – «куріння в недозволених місцях», по-третє – «довільна детонація боєприпасів». Сторонні спостерігачі стверджують, що бачили безпілотник, ракети, а хтось говорить про авіацію.

Втім, експерти називають кілька причин походження вибухів, а саме:

атака ЗСУ,

дії української розвідки,

погане поводження росіян зі своєю технікою,

успішні дії російського ППО,

розхитані нерви російських окупантів, які, ймовірно, готуються до атак у районах, які раніше вважалися недосяжними для української армії.

Так чи інакше, поступово та впевнено Україна просувається все далі і далі своєю територією, знищуючи склади боєприпасів, командні пункти та центри забезпечення окупантів. А також знищуючи і самих окупантів, на сьогодні близько 45 400, за останню добу плюс 200.