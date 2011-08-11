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  • Іван Петряк повернувся до «Шахтаря»
Ольга Романова
редактор
13:45, Сьогодні
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Іван Петряк повернувся до «Шахтаря»

Український півзахисник повертається до донецького клубу.

28-річний півзахисник Іван Петряк переходить до «Шахтаря» з угорського ФК «МОЛ Фегервар». Контракт із гравцем підписано на 4 роки, інформує пресслужба донецького клубу.

Іван Петряк від 2011-го виступав за «Зорю», дебютував в УПЛ у віці 17 років у матчі із «гірниками». Протягом 5 сезонів у складі луганців провів 74 матчі та забив 6 м’ячів. Визнавався найкращим молодим футболістом України (2015). Влітку 2016 року перейшов до «Шахтаря», але ще сезон відіграв за «Зорю» на правах оренди (34 матчі, 6 м’ячів, 8 асистів). 17 липня 2017 року дебютував за «оранжево-чорних» і в сезоні-2017/18 зіграв за команду в 17 матчах, відзначившись 2 голами. Сезон-2018/19 провів в оренді в угорському «Ференцвароші» (36 матчів, 6 голів, 12 асистів). Влітку 2019 року підписав контракт із ФК «МОЛ Фегервар», за який виступав протягом останніх 3 років (124 матчі, 28 м’ячів, 26 асистів).

Від 2012 року грав за юнацькі й молодіжну збірні України. У березні 2016 року дебютував у складі національної збірної України, за яку наразі провів 5 матчів.

Іван Петряк повернувся до «Шахтаря», фото-1



Досьє

Іван Петряк

Народився 13 березня 1994 року в Смілі, Черкаська область (Україна)
Зріст: 171 см
Амплуа: лівий півзахисник

Кар’єра: «Зоря» (2011–2017), «Шахтар» (2017–2018), «Ференцварош» (2018–2019), «МОЛ Фегервар» (2019–2022).

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#Шахтар #Петряк
Ольга Романова
редактор
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