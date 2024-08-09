15:29, Сьогодні
У Донецьку після сильних вибухів горить база російського батальйону "П'ятнашка", - ВІДЕО
На околиці окупованого Донецька загорілася база російського інтернаціонального батальйону "П'ятнашка". На території бази вибухають боєприпаси.
Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Саме зараз в околицях Донецька знову - чи то хтось курив необережно, чи то "камені з неба" - палає база знаменитої "П'ятнашки" - інтернаціональна банда, яка воювала в Луганській області. Купа 200-х і 300 - х. Знищена модна техніка", - написав він.
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