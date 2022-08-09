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  • Залужний назвав кількість загиблих захисників України у війні з росією
Роман Лазоренко
головний редактор
15:56, Сьогодні
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Залужний назвав кількість загиблих захисників України у війні з росією

Майже 9000 українських героїв загинули у війні проти Росії.

Про це головнокомандувавч ЗСУ Валерій Залужний заявив на форумі "Захисники. Перекличка"

"У цій війні беруть участь не лише військовослужбовці й не лише ті, хто взяв до рук зброю, – наші маленькі дітки, які зовсім ні в чому не винні, крім того, що вони народилися саме тут і саме в цей час. Вони справді нічого не розуміють, що відбувається, але однозначно потребують захисту і біля Соледара, Бахмута, Великої Новосілки, і тут, тому що їхній батько пішов на фронт і, можливо, входить до тих майже дев'яти тисяч героїв, які загинули", – заявив він. 

Кількість загиблих від рук росіян цивільних українців остаточно невідома – втрати складно рахувати через те, що ворог спалює тіла і влаштовує масові поховання на окупованих територіях. Станом на середину червня в ООН повідомляли про 4509 загиблих мирних мешканця України.

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#Залужний #війна #втрати
Роман Лазоренко
головний редактор
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