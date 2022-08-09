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  • "Зливали" позиції HIMARS в Донецькій області: СБУ затримала двох російських агентів
Ольга Романова
редактор
16:28, Сьогодні
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"Зливали" позиції HIMARS в Донецькій області: СБУ затримала двох російських агентів

Служба безпеки затримала двох жителів Донецької області, які допомагали окупантам вести бойові дії. Зокрема, зрадники "зливали" інформацію про розташування РСЗВ HIMARS.

Про це повідомляє СБУ.

"Зловмисники розвідували і передавали окупантам точні координати місць дислокації особового складу і техніки ЗСУ, в тому числі бойових позицій реактивних артилерійських систем HIMARS. Встановлено, що за їх наводкою агресори здійснили обстріл по водозабірній системі в місті Селидове", - розповіли у відомстві.

"Зливали" позиції HIMARS в Донецькій області: СБУ затримала двох російських агентів , фото-1

За даними слідства, отриману розвідінформацію зрадники передавали через одного з чиновників так званої "народної міліції ДНР", надаючи йому фото з позначками об'єктів на електронних картах.

"Зливали" позиції HIMARS в Донецькій області: СБУ затримала двох російських агентів , фото-2

Слідчі СБУ повідомили обом зловмисникам про підозру. Суд вже обрав затриманим запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

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#Донеччина #СБУ #зрадники #HIMARS
Ольга Романова
редактор
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