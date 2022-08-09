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  • Підтримка України з боку США та країн ЄС тільки посилюється
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Роман Лазоренко
головний редактор
16:51, Сьогодні

Підтримка України з боку США та країн ЄС тільки посилюється

блог

Російська пропаганда продовжує волати про зниження воєнної підтримки України з боку Заходу, немов би Європейський Союз вже виснажився, темпи підтримки озброєнням, боєприпасами та фінансами поступово будуть зменшуватися та згодом взагалі зникнуть.

Однак така інформація є не більш ніж фейком та брехнею, яка розповсюджується спецслужбами росії в рамках проведення інформаційно-психологічної операції з метою виклику паніки серед мирного населення та військових України, але не має нічого спільного з реальністю.

В дійсності воєнна допомога від ЄС трохи поступається у військовій допомоги США, яка є безумовно однією з найбагатших та найрозвиненіших країн світу та постачає Україні сучасну зброю у великих масштабах, серед якої: реактивні системи залпового вогню HIMARS та MLRS, системи протиповітряної оборони, протитанкові системи, стрілецька зброя тощо.

Про те, що наші партнери не знижують, а тільки збільшують темпи допомоги Україні говорять останні влучні удари Збройних Сил України по військових об’єктах окупантів в Криму (аеродром в Саках, військова база росіян в Севастополі тощо).

Крім цього, очевидно, що росіяни спішно покидають Херсонську область та півострів Крим, адже відчувають на собі, що українські війська здатні нанести точні удари по об’єктах окупантів (особливо по нещодавно збудованому Кримському мосту) та провести наступальну операцію по звільненню тимчасово окупованої території України від «рашистів».

Так, звичайно, в той час коли країни Прибалтики, такі як Литва, Латвія та Естонія віддали Україні майже всі свої можливі запаси озброєння та боєприпасів, розвинуті країни Європи, такі як Німеччина та Франція, під впливом російського лобі, сповільнюють темпи та об’єми такої допомоги, хоча могли б зробити набагато більше.

Війна між росією та Україною наразі йде не тільки на полі бою, а й у всіх сферах життєдіяльності, особливо в політичній, від якої залежить якість та об’єми воєнної допомоги нашій державі для перемоги над ворогом, і це розуміє увесь цивілізований світ, тому Україна буде стояти до кінця, до переможного кінця, а допомога від наших вірних друзів та партнерів тільки зростатиме.

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#США #ЕС #Україна #зброя #допомога
Роман Лазоренко
головний редактор
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