ЗСУ знищили в Донецьку базу батальйону окупантів "П'ятнашка", - ВІДЕО

Українські захисники поцілили по базі батальону російських окупантів "П'ятнашка", що на околицях окупованого Донецька.

Про це повідомило Угруповання Об'єднаних сил.

"Місце скупчення особового складу та техніки підрозділу "днр" - "Пятнашка". До вказаного підрозділу прибули "гуманітарні вантажі" від т.зв. "общероссийского народного фронта". На території підрозділу, окрім АТТ, також були танки та ЗРК. На цій же території відбувались і концерти, зокрема, кажуть приїжджав Лєпс, тепер же концерт, очевидно, даватиме Кобзон", - йдеться в повідомленні.