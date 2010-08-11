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  • ЗСУ знищили в Донецьку базу батальйону окупантів "П'ятнашка", - ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
18:18, Сьогодні
Надійне джерело

ЗСУ знищили в Донецьку базу батальйону окупантів "П'ятнашка", - ВІДЕО

Українські захисники поцілили по базі батальону російських окупантів "П'ятнашка", що на околицях окупованого Донецька.

Про це повідомило Угруповання Об'єднаних сил.

"Місце скупчення особового складу та техніки підрозділу "днр" - "Пятнашка". До вказаного підрозділу прибули "гуманітарні вантажі" від т.зв. "общероссийского народного фронта". На території підрозділу, окрім АТТ, також були танки та ЗРК. На цій же території відбувались і концерти, зокрема, кажуть приїжджав Лєпс, тепер же концерт, очевидно, даватиме Кобзон", - йдеться в повідомленні.

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#Донецьк| #батальонП'ятнашка
Ольга Романова
редактор
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