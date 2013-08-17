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  • Українській спецназ оприлюднив відео знищення моста в окупованій Донеччині
Ольга Романова
редактор
21:23, Сьогодні
Надійне джерело

Українській спецназ оприлюднив відео знищення моста в окупованій Донеччині

Зʼявилось відео підрив бійцями ССО мосту в Святогірську над Сіверським Донцем.

Про це повідомило Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

“Ексклюзивні кадри роботи ССО України.

Велику увагу ми приділяємо знищенню логістики, шляхів постачання і маневрів російських окупантів. Задля цього воїни ССО використовують різноманітні способи і здійснюють атаки на багатьох, зокрема і чутливих для інфраструктури ділянках, тимчасово контрольованих ворогом.

Це відео зняте кілька тижнів тому, утім за певних причин публікуємо його лише сьогодні. В результаті підриву міст у Донецькій області став для росіян перепоною.

Після деокупації знищені українські об'єкти буде відновлено. На відміну від російських окупантів”, - йдеться в повідомленні



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#Донеччина #ЗСУ #підривмоста
Ольга Романова
редактор
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