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  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили 45 530 окупантів та 1921 танк
Роман Лазоренко
головний редактор
10:33, Сьогодні
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 45 530 окупантів та 1921 танк

З 24 лютого по 23 серпня російська армія втратила у війні з Україною близько 45 550 військових. Минулої доби ЗСУ ліквідували близько 150 окупантів, два танки, дві крилаті ракети і іншу військову техніку.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.08 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 45 550 (+150) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 1 921 (+2) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 4 238 (+8) од;
  • артилерійських систем – 1 033 (+1) од;
  • РСЗВ ‒ 266 (+0) од;
  • засобів ППО - 146 (+1) од;
  • літаків – 234 (+0) од;
  • гелікоптерів – 198 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 817 (+2);
  • крилатих ракет ‒ 196 (+2);
  • кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3 150 (+1) од;
  • спеціальна техніка ‒ 99 (+0).
Захисники України з початку російського вторгнення знищили 45 530 окупантів та 1921 танк, фото-1
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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
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