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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 45 530 окупантів та 1921 танк
З 24 лютого по 23 серпня російська армія втратила у війні з Україною близько 45 550 військових. Минулої доби ЗСУ ліквідували близько 150 окупантів, два танки, дві крилаті ракети і іншу військову техніку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.08 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 45 550 (+150) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1 921 (+2) од;
- бойових броньованих машин ‒ 4 238 (+8) од;
- артилерійських систем – 1 033 (+1) од;
- РСЗВ ‒ 266 (+0) од;
- засобів ППО - 146 (+1) од;
- літаків – 234 (+0) од;
- гелікоптерів – 198 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 817 (+2);
- крилатих ракет ‒ 196 (+2);
- кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3 150 (+1) од;
- спеціальна техніка ‒ 99 (+0).
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