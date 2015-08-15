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В День Незалежності евакуаційний поїзд з Покровська не курсуватиме
Евакуаційні поїзди з Покровська не курсуватимуть 24 серпня, на День Незалежності України.
Про це повідомляє мера міста Руслан Требушкін.
Він зазначив, що сьогодні, 23 серпня, о 16:30 з Покровська відправляється евакуаційний поїзд до Львова. Проїзд безкоштовний.
"Завтра евакуаційних поїздів з Покровська не буде", - написав Требушкін.
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