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В День Незалежності евакуаційний поїзд з Покровська не курсуватиме

Евакуаційні поїзди з Покровська не курсуватимуть 24 серпня, на День Незалежності України. Про це повідомляє мера міста Руслан Требушкін. Він зазначив, що сьогодні, 23 серпня, о 16:30 з Покровська відправляється евакуаційний поїзд до Львова. Проїзд безкоштовний. "Завтра евакуаційних поїздів з Покровська не буде", - написав Требушкін.

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Ольга Романова редактор