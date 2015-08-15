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  • В День Незалежності евакуаційний поїзд з Покровська не курсуватиме
Ольга Романова
редактор
10:56, Сьогодні
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В День Незалежності евакуаційний поїзд з Покровська не курсуватиме

Евакуаційні поїзди з Покровська не курсуватимуть 24 серпня, на День Незалежності України.

Про це повідомляє мера міста Руслан Требушкін.

Він зазначив, що сьогодні, 23 серпня, о 16:30 з Покровська відправляється евакуаційний поїзд до Львова. Проїзд безкоштовний.

"Завтра евакуаційних поїздів з Покровська не буде", - написав Требушкін.

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#Донеччина #Луганщина #поїзд #евакуація #Покровськ #Львів
Ольга Романова
редактор
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