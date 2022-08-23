Окуповані території виступають проти російської присутності

На самому початку російського вторгнення в Україну було окуповано Херсонську область з боку Кримського півострова. Російські війська швидко просунулися вглиб цього напряму та зупинилися.

Окупацію Херсонської області зустріли місцеві жителі численними мітингами та протестами, чому були здивовані не лише російські військові, а й керівництво в кремлі, і ті й інші очікували, що їх зустрінуть як «визволителів», але реальність виявилася зовсім протилежною, пише "Матриця свободи".

Так, наприклад, оголошений "референдум", який намагаються організувати і вже анонсували багато рупорів кремля, місцеві жителі зустріли рішучим протестом. Також вони повністю проігнорували запровадження так званої «рубльової зони», відмовилися брати російські паспорти та продовжували спілкуватися українською мовою, ті, хто ж був російськомовним українцем, навпаки переходили на українську мову на знак протесту. А як відомо, найбільший страх для російської влади - це непокора з боку звичайних людей, тому враховуються будь-які відмови від вживання своїх інтеграційних заходів, якими маленькими чи незначними вони насправді не здавалися б.

Проведення свідомо провального референдуму - це спроба показати "перемогу" внутрішньої аудиторії росії і таким чином "легітимізувати" свої агресивні дії в Україні. Але хоробрі жителі Херсонщини активно показують, що довіра до дій ЗСУ щодо звільнення регіону від загарбників постійно зростає і людям потрібний не "російський світ", а деокупація українських територій.





