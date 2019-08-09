У центрі Донецька рвалися снаряди - є влучання у будівлю "адміністрації голови ДНР", - ФОТО, ВІДЕО

До будівлі "адміністрації голови ДНР" у центрі окупованого Донецька сьогодні, 23 серпня, прилетіли снаряди. Про це пишуть у місцевих пабліках. "Прилет по зданию администрации главы ДНР", - підписані фото у соцмережах. Cообщается, что главарь "ДНР" Денис Пушилин в результате обстрела не пострадал. Также сообщается о "прилетах" возле гостиницы "Централь", на б.Пушкина и около здания так называемого "МВД ДНР" на пр Дзержинского.

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Ольга Романова редактор