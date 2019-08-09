  • Головна
  • У центрі Донецька рвалися снаряди - є влучання у будівлю "адміністрації голови ДНР", - ФОТО, ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
13:06, Сьогодні

У центрі Донецька рвалися снаряди - є влучання у будівлю "адміністрації голови ДНР", - ФОТО, ВІДЕО

До будівлі "адміністрації голови ДНР" у центрі окупованого Донецька сьогодні, 23 серпня, прилетіли снаряди.

Про це пишуть у місцевих пабліках.

"Прилет по зданию администрации главы ДНР", - підписані фото у соцмережах.

У центрі Донецька рвалися снаряди - є влучання у будівлю "адміністрації голови ДНР", - ФОТО, ВІДЕО, фото-1
У центрі Донецька рвалися снаряди - є влучання у будівлю "адміністрації голови ДНР", - ФОТО, ВІДЕО, фото-2
У центрі Донецька рвалися снаряди - є влучання у будівлю "адміністрації голови ДНР", - ФОТО, ВІДЕО, фото-3
У центрі Донецька рвалися снаряди - є влучання у будівлю "адміністрації голови ДНР", - ФОТО, ВІДЕО, фото-4

Cообщается, что главарь "ДНР" Денис Пушилин в результате обстрела не пострадал.

Также сообщается о "прилетах" возле гостиницы "Централь", на б.Пушкина и около здания так называемого "МВД ДНР" на пр Дзержинского.

У центрі Донецька рвалися снаряди - є влучання у будівлю "адміністрації голови ДНР", - ФОТО, ВІДЕО, фото-5
У центрі Донецька рвалися снаряди - є влучання у будівлю "адміністрації голови ДНР", - ФОТО, ВІДЕО, фото-10
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донецк #обстрел #ДНР #Пушилни #23 августа
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Спецтема
Війна за незалежніть
Всі матеріали тут
Підприємства Донецка
Объявления Донецка - OBYAVA.ua
Стероид Шоп (steroidsshop-ua): Купить стероиды и анаболики || Отзывы о магазине Стероид Шоп
+38 (093) 243-31-86
Кадрове агентство LEADER-LTD / ЛІДЕР-ЛТД, підбір персоналу, робота за кордоном, візова підтримка
+380(96)119-00-10, +380(66)245-90-09
СПЕЦМЕДТРАНС перевозка больных по городу и Украине
+380(73)009-41-40, +380(99)009-41-40
Магазин стероидов Hulkshop
+380(66)126-76-26, +380(67)126-76-26
Додати підприємство
Оголошення
live comments feed...
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт города Донецка. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Політичні новини", "Прес-реліз" та "Партнерський спецпроект" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту