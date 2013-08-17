Верещук: Вимоги «ПриватБанку» до клієнтів з ТОТ та блокування їхніх рахунків – неприпустимі

Віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук назвала неприпустимою поведінку державного "Приватбанку" щодо внутрішньо-переміщених осіб.

Відповідну заяву міністерки опублікувала пресслужба Міністерства з питань реінтеграції.

"Люди скаржаться, що банк вимагає від них актуалізацію персональних даних. За допомогою мобільного додатку «Приват24» або на сайті фінустанови клієнтам треба оновити інформацію стосовно адреси проживання і додати документ, що підтверджує місце проживання. Додатково можуть вимагати копії документів, зокрема, довідки про взяття на облік ВПО (навіть якщо такі дані вже надавалися банку або клієнт не має статусу ВПО. В окремих випадках вимагають прибути до відділення. Інакше попереджають, що протягом серпня заблокують рахунок.

Подібні вимоги банку та блокування рахунків є неприпустимими, зауважила віце-прем’єр Ірина Верещук під час наради, що була присвячена цій проблемі", - йдеться у заяві Мінреінтеграції.