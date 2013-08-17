Верещук: Вимоги «ПриватБанку» до клієнтів з ТОТ та блокування їхніх рахунків – неприпустимі
Мінреінтеграції звернулося до НБУ з проханням розібратися в ситуації, що склалася в державному банку АТ КБ «Приват Банк» та вжити заходів реагування. А також безпосередньо до АТ КБ «Приват Банк» вжити заходів щодо припинення актуалізації даних та масового блокування рахунків клієнтів, реєстрація місця проживання яких є тимчасово окуповані території України, зокрема в Донецькій та Луганській областях.
Отже, якщо ви зареєстровані на ТОТ Луганщини та Донеччини та отримуєте повідомлення від АТ КБ «ПриватБанк» з вимогою актуалізувати дані, вам необхідно звернутися:
- на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції з кризових питань за номером 1548, а також +38 (096) 078 84 33 – для осіб, які знаходяться на ТОТ (через WhatsApp, Telegram, Viber);
- до громадської організації «Донбас СОС».
Консультації надаються через:
- телефонну «гарячу лінію» 0800 309 110;
- додаток Viber +380935006918;
- електронну пошту: [email protected];
- сторінку у Facebook (https://cutt.ly/wSvMIwQ);
- онлайн-приймальню (https://bit.ly/3gzndVI).
Консультації надаються по буднях з 9:00 до 21:00, в суботу з 9:00 до 18:00.