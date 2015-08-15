«Шахтар» у першому матчі чемпіонату не зміг перемогти «Металіст 1925» попри перевагу, - ФОТО, ВІДЕО

На перший поєдинок нового сезону всі учасники вийшли з українськими прапорами на честь Дня Державного Прапора України, що відзначається 23 серпня.

Також під звуки національного Гімну відбулось урочисте підняття прапора над НСК «Олімпійський», після чого команди зробили спільне фото з гаслом «Ми однієї сміливості».

На тренувальних футболках «гірників» з'явився напис «Донецьк. Україна переможе». На центральній трибуні розмістили логотип платформи UNITED24.





Перед початком поєдинку гравці вшанували хвилиною мовчання пам'ять жертв війни в Україні, а першого символічного удару по м'ячеві завдав уболівальник «Шахтаря» – військовослужбовець Збройних сил України,



Стартовий склад «оранжево-чорних»: Трубін – у воротах, Матвієнко та Кривцов – у центрі захисту, новачки Тейлор і Михайліченко – на флангах оборони, у центрі – Степаненко, Джурасек та Судаков, на позиціях вінгерів – Петряк і Мудрик, а в центрі нападу – Сікан.



Ігрова перевага



«Гірники» від перших хвилин заволоділи ініціативою і взялися шукати шляхи до воріт гостей: Мудрик з гострого кута пробив поруч зі штангою, а удар Судакова з периметра прилетів до рук воротареві. Перед початком поєдинку гравці вшанували хвилиною мовчання пам'ять жертв війни в Україні, а першого символічного удару по м'ячеві завдав уболівальник «Шахтаря» – військовослужбовець Збройних сил України, інформує пресслужба донецького клубу.Стартовий склад «оранжево-чорних»: Трубін – у воротах, Матвієнко та Кривцов – у центрі захисту, новачки Тейлор і Михайліченко – на флангах оборони, у центрі – Степаненко, Джурасек та Судаков, на позиціях вінгерів – Петряк і Мудрик, а в центрі нападу – Сікан.«Гірники» від перших хвилин заволоділи ініціативою і взялися шукати шляхи до воріт гостей: Мудрик з гострого кута пробив поруч зі штангою, а удар Судакова з периметра прилетів до рук воротареві.

Шанс забити в дебюті мали харків'яни, проте виручив Трубін, відбивши удар головою з кількох метрів у виконанні Русина. І відразу ж момент створили господарі: кіпер парирував постріл Мудрика здалеку й далі взяв добивання Петряка.

У середині тайму після гарної комбінації нагоду забити мав Судаков, але йому забракло простору, щоб переграти Мозіля. Мудрик із перспективного штрафного пробив над поперечиною, а Кривцов підсікав м'яч після навісу зі стандарту – трохи невлучно. «Шахтар» далі чинив тиск і до кінця першої половини довів кількість ударів по воротах суперника до 13, однак відзначитись до перерви нікому не вдалося.





Безгольовий підсумок



Другий тайм стартував також з атак «Шахтаря»: Мудрик проникаючим пасом знайшов у штрафному Судакова, проте Георгій з майже нульового кута пробив у сітку із зовнішнього боку. Не досягнув мети й удар Артема Бондаренка, який вийшов на заміну, – м'яч після рикошету пішов на кутовий. Фірмовий прорив Мудрика до штрафного майданчика завершився падінням, але арбітр порушення не зафіксував. Другий тайм стартував також з атак «Шахтаря»: Мудрик проникаючим пасом знайшов у штрафному Судакова, проте Георгій з майже нульового кута пробив у сітку із зовнішнього боку. Не досягнув мети й удар Артема Бондаренка, який вийшов на заміну, – м'яч після рикошету пішов на кутовий. Фірмовий прорив Мудрика до штрафного майданчика завершився падінням, але арбітр порушення не зафіксував.

Здалеку бив із правої ноги Степаненко – захисник харків'ян вчасно підставив ногу. Підопічні Валерія Кривенцова відповіли на це своїми гольовими шансами після стандартів: обидва рази небезпечно пробивав Курило – поруч зі стійкою та в сантиметрах над поперечиною.

Мудрик ще двічі бив зі штрафних – вище цілі.

Останню нагоду забити мав Олег Очеретько, який з'явився на полі раніше, однак і його удар головою майже з лінії воротарського пройшов упритул із хрестовиною. 0:0 – «Шахтар» і «Металіст 1925» грають унічию.



28 серпня в матчі 2-го туру УПЛ «гірники» в Києві прийматимуть «Кривбас». Початок о 15:00.



«Шахтар» (Донецьк) – «Металіст 1925» (Харків) – 0:0 (0:0)



Київ, НСК «Олімпійський», без глядачів



«Шахтар»: Трубін, Тейлор, Кривцов, Матвієнко, Михайліченко, Степаненко (к), Судаков (Бондаренко, 61), Джурасек, Петряк (Очеретько, 76), Мудрик, Сікан (Тотовицький, 61)