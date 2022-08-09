Українські хакери з команди 2402 зламали компанію Right Line – найбільшого постачальника програмного забезпечення у сфері онлайн-банкінгу у Росії та СНД.

Компанія співпрацювала, у тому числі з «Тінькофф Банком», «Альфа-Банком» та «Газпромбанком», інформує Mobidevices.

Усього було злито близько 600 ГБ даних: резервні копії вихідних кодів продуктів компанії, внутрішня документація, хмара компанії зі службовими документами тощо. Українські хакери зламали постачальника програмного забезпечення для захисту російських банків

Наслідки злому

Тепер хакерам буде набагато простіше шукати вразливості у банківських додатках та на сайтах російських банків. Те саме стосується проекту «Цифровий рубль» та «Системи Швидких Платежів».