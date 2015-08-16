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  • На Донбасі ворог вів наступальні бої у напрямку населених пунктів Піски і Невельське, успіху не мав
Ольга Романова
редактор
07:41, Сьогодні
Надійне джерело

На Донбасі ворог вів наступальні бої у напрямку населених пунктів Піски і Невельське, успіху не мав

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей і відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат. 

Тривають авіаційні та ракетні удари окупантів по цивільних об’єктах на території України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на початку 182-ї доби героїчного протистояння українців російському широкомасштабному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, підрозділи збройних сил Республіки Білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати окремі підрозділи Західного військового округу в прикордонних районах Брянської і Курської областей з метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони. Противник обстріляв із ствольної артилерії район населеного пункту Товстодубове Сумської області.

На Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримання зайнятих раніше рубежів.

На Харківському напрямку окупанти обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Одноробівка, Карасівка, Борщова, Перемога, Руська Лозова, Замулівка, Базаліївка, Пушкарне, Мосьпанове, Слобожанське, Гусарівка та Чепіль. Ворог завдав авіаударів біля Мосьпанового, Гусарівки та Прудянки. Вів повітряну розвідку БпЛА неподалік Дементіївки.

На Слов’янському напрямку противник здійснював артилерійські обстріли неподалік Краснопілля та Мазанівки. Намагався вести розвідку біля Богородичного. Наші воїни завдали окупантам вогневого ураження та змусили тікати.

На Донецькому напрямку противник продовжує ведення активних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

На Краматорському напрямку здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах Сіверська, Закітного та Роздолівки. Вів повітряну розвідку БпЛА поблизу Званівки та Райгородка.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Зайцеве та Білогорівка. Противник вів наступальні бої у напрямках Бахмутського та Кодеми. Успіху не мав.

На Авдіївському напрямку ворог здійснював обстріли із артилерії різних типів біля Марʼїнки, Пісків, Нетайлового, Красногорівки та Залізного. Завдав авіаудару неподалік Невельського. Вів наступальні бої у напрямку населених пунктів Піски і Невельське. Успіху не мав.

На Новопавлівському напрямку зазнали вогневого впливу райони Костянтинівки та Вугледара.

На Запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли із різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Малі Щербаки, Шевченко, Залізничне, Червоне, Времівка, Ольгівське та Орестопіль. Завдав авіаційних поблизу Ольгівського та Новополя. Вів повітряну розвідку БпЛА біля Щербаків, Степового та Василівки.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує зосереджувати зусилля на утриманні зайнятих районів та сковуванні дій Сил оборони. Задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Степова Долина, Нова Зоря, Таврійське, Засілля, Новомиколаївка, Широке, Кобзарці, Партизанське, Лозове, Біла Криниця, Добрянка, Осокорівка, Потьомкине та Трудолюбівка. Завдав авіаційних ударів біля Потьомкиного та Лозового. Вів повітряну розвідку БпЛА в районах населених пунктів Сухий Ставок та Велике Артакове.

Корабельне угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів основні зусилля зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураженні військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України.

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#ЗСУ #Генштаб #Донбас #окупанти
Ольга Романова
редактор
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