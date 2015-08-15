Захисники України з початку російського вторгнення знищили 45 700 окупантів та 1924 танки

За пів року війни в Україні російська армія втратила близько 45 700 військових. Минулої доби ЗСУ знищили близько 150 окупантів, три танки, три артилерійські системи, один гелікоптер і багато іншої військової техніки.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.08 орієнтовно склали: