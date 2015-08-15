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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 45 700 окупантів та 1924 танки
За пів року війни в Україні російська армія втратила близько 45 700 військових. Минулої доби ЗСУ знищили близько 150 окупантів, три танки, три артилерійські системи, один гелікоптер і багато іншої військової техніки.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.08 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 45 700 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 924 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4 243 (+5) од,
- артилерійських систем – 1 036 (+3) од,
- РСЗВ – 266 (+0) од,
- засобів ППО – 147 (+1) од,
- літаків – 234 (+0) од,
- гелікоптерів – 199 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 819 (+2),
- крилатих ракет – 196 (+0),
- кораблів/катерів – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 160 (+10) од,
- спеціальної техніки – 99 (+0).
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