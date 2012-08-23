Ми сильні, ми вільні: українців привітали з Днем Незалежності, - ВІДЕО

24 серпня Україна святкує тридцять першу річницю своєї Незалежності, яка виборювалась не роками, а століттями. І зараз, 24 серпня, наші захисники продовжують боронити країну від російського агресора, який підступно напав на нас півроку тому.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з промовою з приводу державного свята:

“І цим усе сказано. Всього чотири слова, але як багато стоїть за ними сьогодні. На 182-й день повномасштабної війни. Скільки в цих словах символів і сенсів, подвигів і втрат, радості й болю. А головне — скільки в них правди [...]

Півроку тому Росія оголосила нам війну. 24 лютого вся Україна почула вибухи й постріли. І 24 серпня не мала почути слів «з Днем Незалежності». 24 лютого нам казали: у вас немає шансів. 24 серпня ми кажемо: з Днем Незалежності, Україно!

[...] Ми зустрічаємо цей день у різних обставинах, умовах і навіть у різних часових поясах, але з єдиною метою — збереження незалежності та перемога України!

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний подякував захисникам та захисницям, які борються за Україну та віддано служать їй:

"Як можна відчути незалежність? Ті, хто за неї воюють, знають її смак. Це смак землі, що вʼїдається в шкіру. Смак крові і смерті, якою пронизане повітря. Солоний смак сліз. Незалежність - це відповідальність, що лежить на твоїх плечах. Ти ведеш у бій і знаєш, що з нього повернуться не всі. І живі, і полеглі залишаються з тобою назавжди. На совісті. І в памʼяті.

Незалежність має голос. Це голос предків. Вони гинули в боях, в ГУЛАГах, пухли від голоду і кістьми вимощували дороги імперій. Це крик матерів, які ховають своїх дітей. Голос тих, хто в мирних містах і селах просить про допомогу під уламками своїх зруйнованих осель. Голос наших дітей, які не обирали час і місце народження, але яким довелося жити в часи великої війни.

Незалежність можлива тільки тоді, коли є люди, готові за неї боротися.Дякую вам, захисники і захисниці України! Маю за честь служити разом з вами. Вічна памʼять полеглим героям!”

Головне управління розвідки України з нагоди Дня Незалежності України

А Служба безпеки України ще раз наголосила, що разом ми зупинили російську орду і б’ємося до Перемоги - поки останній окупант не залишить нашу землю. Бо ми – українці, вільний та хоробрий народ!

З початком широкомасштабного вторгнення рф, воїни Національної гвардії України спільно з іншими складовими сил оборони продовжують відвойовувати окуповану українську землю, даючи гідну відсіч ворогу:

Для міністра оборони Олексія Резнікова сьогоднішня річниця Незалежності нашої Держави найскладніша, але беззаперечно - найцінніша:

Командувач Сил спеціальних операцій Збройних Сил України бригадний генерал ВікторХоренко також привітав жителів України зі зсвітом та нагадав, якою ціною нам дістається наша свобода:

"Ми святкуємо День Незалежності у боротьбі за неї. 31 рік тому вона дісталася нам як даність. Та нині отримала справжню - криваву ціну.Росіяни гадали, що зламають нас за лічені дні. Та лише розпалили в мільйонах українців дух справжніх воїнів. Кожен злочин окупантів – це новий поштовх до боротьби із ними. Кожен невинно вбитий – це стимул іти вперед поки жодного живого загарбника не лишиться на нашій землі. І Сили спеціальних операцій напрочуд добре працюють над цим питанням. Усі загиблі за рідну землю – отримали найвищу честь і шану від побратимів і народу, за який віддали життя. Відплата ворогу за всіх полеглих – це вдало проведені операції, після яких сотні окупантів вже ніколи не повернуться додому".

У Національній поліції України також додали, що ми обовʼязкомо захистимо нашу Незалежність:

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер також привітав українців з Днем Незалежності:

"В цей День Незалежності України Ми шануємо Вашу величезну відвагу, Вашу мужність! З Вашим стратегічним баченням та практичною тактичною майстерністю, Ви знову і знову переграєте вашого супротивника. російськи сили не мають згадки за що вони воюють… Ви знаєте! Ви боретеся за саму цивілізацію. Ваша сила та стійкість вразили світ. Ми бачимо це на прикладі українського солдата, який підірвав себе разом з Генічеським мостом, щоб не допустити просування російських військ. Ми бачимо це в тому з якою блискавичною швидкістю та ефективністю українські військові опановують нові озброєння. Ми бачимо це в тисячах добровольцях, які вирішили воювати пліч-о-пліч з Вами. Ми бачимо це в “армії звичайних українців”, що робить все можливе щоб допомогти, навіть прибираючи міни голими руками. Брати і сестри по зброї, ми вітаємо Вашу відвагу. Ми вітаємо мужність тих, хто заплатив найвищу ціну. Та мужність тих, хто постраждав психічно та фізично від війни. Україна може перемогти у цій війні! І Україна буде переможцем у цій боротьбі! І Ви можете розраховувати на підтримку НАТО на кожному кроці цього шляху!"

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у своєму привітанні Україні заявив, що Велика Британій буде з нами стільки, скільки потрібно!