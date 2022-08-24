У Донецьку горить торговий центр "Галактика", - ФОТО, ВІДЕО

У середу, 24 серпня, у ТЦ "Галактика" в окупованому Донецьку спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляють місцеві жителі, публікуючи у соцмережах відповідні відео.

Наразі з місця події піднімаються густі клуби чорного диму, які можна побачити за багато кілометрів.

Також місцеві інформ-ресурси стверджують, що пожежу викликав обстріл ЗСУ.