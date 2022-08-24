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У Донецьку горить торговий центр "Галактика", - ФОТО, ВІДЕО
У середу, 24 серпня, у ТЦ "Галактика" в окупованому Донецьку спалахнула масштабна пожежа.
Про це повідомляють місцеві жителі, публікуючи у соцмережах відповідні відео.
Наразі з місця події піднімаються густі клуби чорного диму, які можна побачити за багато кілометрів.
Також місцеві інформ-ресурси стверджують, що пожежу викликав обстріл ЗСУ.
Пошкоджено фасад та покрівлю будівлі, сталося загоряння піддонів із будматеріалами.
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