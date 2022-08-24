В Авдіївці в День Незалежності у напряму окупованого Донецька запустили великий прапор України, - ВІДЕО

В Авдіївці Донецької області у День Незалежності у напряму окупованого Донецька запустили в небо на повітряних жовтих і блакитних кульках великий прапор України.

Відео оприлюднила у Facebook Авдіївська міська військова адміністрація.

«Попри жорстокі обстріли, сьогодні зранку в Авдіївці у небо був запущений український прапор, прикріплений до повітряних кульок», - йдеться у дописі.