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В Авдіївці в День Незалежності у напряму окупованого Донецька запустили великий прапор України, - ВІДЕО
В Авдіївці Донецької області у День Незалежності у напряму окупованого Донецька запустили в небо на повітряних жовтих і блакитних кульках великий прапор України.
Відео оприлюднила у Facebook Авдіївська міська військова адміністрація.
«Попри жорстокі обстріли, сьогодні зранку в Авдіївці у небо був запущений український прапор, прикріплений до повітряних кульок», - йдеться у дописі.
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