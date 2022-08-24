Байден затвердив найбільший пакет військової допомоги для України на 3 мільярди доларів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Джо Байдена.

Американський лідер привітав Україну з Днем незалежності і ще раз наголосив про підтримку з боку Вашингтону.

"Сьогоднішній день - це не лише свято минулого, але й гучне підтвердження того, що Україна з гордістю залишається - і залишатиметься - суверенною та незалежною державою", - зазначив Байден.

З нагоди свята Білий дім оголосив про найбільший пакет військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення. США виділяють близько 2,98 млрд доларів через Ініціативу сприяння безпеці Україні.

Це дозволить отримати системи протиповітряної оборони, артилерійські системи та боєприпаси для них, безпілотні авіаційні комплекси та радари.