  • Головна
  • Байден затвердив найбільший пакет військової допомоги для України на 3 мільярди доларів
Роман Лазоренко
головний редактор
15:02, Сьогодні
Надійне джерело

Байден затвердив найбільший пакет військової допомоги для України на 3 мільярди доларів

Байден затвердив найбільший пакет військової допомоги для України на 3 мільярди доларів

США виділяють Україні найбільший пакет військової допомоги. Його вартість становить майже 3 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Джо Байдена.

 Американський лідер привітав Україну з Днем незалежності і ще раз наголосив про підтримку з боку Вашингтону.

"Сьогоднішній день - це не лише свято минулого, але й гучне підтвердження того, що Україна з гордістю залишається - і залишатиметься - суверенною та незалежною державою", - зазначив Байден.

З нагоди свята Білий дім оголосив про найбільший пакет військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення. США виділяють близько 2,98 млрд доларів через Ініціативу сприяння безпеці Україні.

Це дозволить отримати системи протиповітряної оборони, артилерійські системи та боєприпаси для них, безпілотні авіаційні комплекси та радари.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Байден #США #Україні #військовадомога
Роман Лазоренко
головний редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Спецтема
Війна за незалежніть
Всі матеріали тут
Підприємства Донецка
Магазин стероидов Hulkshop
+380(66)126-76-26, +380(67)126-76-26
Объявления Донецка - OBYAVA.ua
СПЕЦМЕДТРАНС перевозка больных по городу и Украине
+380(73)009-41-40, +380(99)009-41-40
Стероид Шоп (steroidsshop-ua): Купить стероиды и анаболики || Отзывы о магазине Стероид Шоп
+38 (093) 243-31-86
Кадрове агентство LEADER-LTD / ЛІДЕР-ЛТД, підбір персоналу, робота за кордоном, візова підтримка
+380(96)119-00-10, +380(66)245-90-09
Додати підприємство
Оголошення
live comments feed...
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт города Донецка. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Політичні новини", "Прес-реліз" та "Партнерський спецпроект" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту