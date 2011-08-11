Роман Лазоренко
головний редактор
19:57, Сьогодні

Поле битви – Вікіпедія

Сьогодні, 24 серпня, у День Незалежності України, невідомі відредагували у російській Вікіпедії сторінку про Центр інформаційної безпеки фсб росії та зазначили, що спеціальний підрозділ виконує завдання щодо дезінформування та легалізації обману росіян. Інформаційна війна росії ведеться під керівництвом вищезгаданої кремлівської «контори».

Сьогодні для донесення правдивої інформації до суспільства в мережі Інтернет, а також зброєю для відбиття інформаційної агресії росії стають сторінки всесвітньо відомої онлайн енциклопедії Вікіпедія, яка користується популярністю у мільярдів людей у всьому світі, пише "Матриця свободи".

Політика загальнодоступної онлайн-енциклопедії дозволяє всім охочим вносити правдиві дані до її масиву інформації, яка згодом перевіряється більш досвідченими редакторами Вікіпедії.

Цією нагодою і скористалися невідомі кіберфахівці, вирішивши виправити помилки в російській версії онлайн-енциклопедії, допущені при написанні сторінки, присвяченої Центру інформаційної безпеки фсб росії.

Так, в опис про вказаний спеціальний інформаційний підрозділ російської спецслужби були внесені відомості, що він безпосередньо займається сприянням доведення до громадян росії неправдивої інформації, фактично брехні.

Наразі головне завдання, яке виконує спецпідрозділ – не допустити поширення правдивої інформації в російському інформаційному просторі про реальну ситуацію в Україні та недосягнення російськими військами жодних цілей, поставлених політичним керівництвом країни, під час проведення так званої військової «спецоперації».

Авторами правок зазначено, що у розпорядженні центру, для виконання покладених на нього завдань, перебуває «фабрика тролів», з допомогою якої досягається максимальне поширення у російському суспільстві «новин», узгоджених із кремлем.

При цьому зазначено, що цей підрозділ досить добре фінансується. Тільки протягом першого півріччя з федерального бюджету на його функціонування було виділено понад 200 млрд рублів.

Однак правда на росії не цінується, тому внесені правки фактично одразу ж було видалено.

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#Вікіпедія #Україна #росія #фсб
Роман Лазоренко
головний редактор
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