Провокація рашистів під прикриттям УПЦ мп

У п'ятницю, 19 серпня, у центрі Кам'янець-Подільського на Хмельниччині прихильники проросійської «Української Православної Церкви Московського Патріархату» провели так звану «хресну ходу». Серед іншої символіки учасники акції несли російський триколор.

Про це повідомив народний депутат України (фракція «Європейська Солідарність») Володимир Ар'єв. Він виклав фото з цього заходу і закликав компетентні органи розібратись із ситуацією .

Але виникає питання, чому путінські та кирилівські посіпаки під релігійним прикриттям продовжують дурити та заманювати в свою мп-ну секту українців.

Ще нещодавно представники УПЦ мп виступали за те, що вони незалежні від росії та ніякого відношення до рпц не мають.

Зараз, УПЦ мп заявила, що вони розірвали відносини з рпц та планують отримати автокефалію. Навіть з цього приводу провели 12 травня 2022 року Синод.

Але Автокефалію не так просто отримати, як це може показатись звичайному громадянину, який не глибоко розбирається в церковних питаннях.

Для УПЦ мп автокефалію можуть надати лише кровавий патріарх кирил, або Вселенський Патріарх Варфоломій. У першому випадку, рпц не відмовиться від своїх маріонеток, так як не до кінця їх використала на користь кремля. У другому, Патріарх Варфоломій вже надав Томос Українській церкві – ПЦУ, навіщо йому ще створювати фальшивий дублікат православної церкви в обличчі УПЦ мп.

Таким чином, УПЦ мп не вийде отримати автокефалію. А якщо вона сама її проголосить? Тоді УПЦ мп буде звичайною сектою (наразі це і так секта зі своєю кровавою, проросійською ідеологією), та і такий крок покаже відсутність всього духовного у вказаній церкві (хоча духовне там нікого не цікавить, лише матеріальне).

І через це матеріальне, яке мп-шним посіпакам платить кремль вони проводять антиукраїнські пікету у вигляді «молитовного стояння» та «хресної ходьби» з трикольоровою ганчіркою, заляканими власними прихожанами та «спортивними хлопчиками» по периметру ходи.

Але залишається питання як бути з УПЦ мп?

Ми ж не рашисти. Наші правоохоронці не можуть бити, залякувати та тягнути в автозаки українських громадян, на кштал російської поліції.

Але і допускати подібні провокативні масові зборища теж не можна. Все, що на руку ворогові буде викорінено. І такі заходи, як заборона російської церкви – як країни-агресора, повинні бути на законодавчому рівні. Можливо це вже було б зроблено, але війна завадила.

Отже в УПЦ мп залишився лише один. Це бути справжніми Українцями та перейти до ПЦУ, до справжньої, визнаної всесвітнім православ’ям православної церкви.

Інакше заходи проти путінських церковних посіпак будуть радикальні. Повернуться наші герої з фронту, з Перемогою і тоді начувайтеся кремлівські криси.





