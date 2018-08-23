Захисники України з початку російського вторгнення знищили 45 850 окупантів та 1929 танків

З 24 лютого по 25 серпня Збройні сили України ліквідували близько 45 850 російських військових. За минулу добу ворожа армія втратила близько 150 окупантів, п’ять танків, три гелікоптери і іншу військову техніку. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.08 орієнтовно склали: особового складу – близько 45 850 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 929 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 4 245 (+2) од,

артилерійських систем – 1 037 (+1) од,

РСЗВ – 272 (+6) од,

засоби ППО – 148 (+1) од,

літаків – 234 (+0) од,

гелікоптерів – 202 (+3) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 828 (+9),

крилаті ракети – 196 (+0),

кораблі /катери – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 160 (+0) од,

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