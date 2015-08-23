ЗСУ змусили відійти ворога, що сунувся у напрямку Піски – Первомайське

Окупанти намагалися безуспішно наступати у напрямку Піски – Первомайське.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ 25 серпня.

"Противник намагався вести наступ у напрямку Піски – Первомайське, успіху не мав, відійшов", - йдеться у повідомленні.

На Авдіївському напрямку противник завдав вогневого ураження по районах Покровська, Нетайлового, Первомайського, Орлівки, Водяного, Новобахмутівки, Шумів та Нью-Йорка. Ворожа авіація діяла біля Мар’їнки, Красногорівки та Невельського.

На Слов’янському напрямку під вогневий вплив ствольної та реактивної артилерії потрапили райони населених пунктів Велика Комишуваха, Нова Дмитрівка та Бражківка.

Ворог вів штурмові дії у напрямку Пасіка – Долина, успіху не мав, відійшов.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли із танків, ствольної артилерії та РСЗВ біля Спірного, Івано-Дар’ївки, Званівки, Серебрянки та Сіверська.

На Бахмутському напрямку обстрілів з боку противника зазнали райони населених пунктів Бахмут, Соледар, Весела Долина, Майорськ, Шуми, Зайцеве, Білогорівка, Кодема та Яковлівка. Ворог задіяв авіацію для ударів поблизу Соледара та Зайцевого. Безуспішно намагався вести наступ у напрямку Травневе – Кодема.