Окупанти пишуть, що ЗСУ "прощупують" їх слабкі місця від Донецька до Запоріжжя
Так званий "воєнкор" російських окупантів Юрій Котьонок повідомляє, що українські військовослужбовці намагаються тактично активізуватись на всій лінії фронту від Донецька до Запоріжжя.
Про це пушуть інформ-ресурси "ДНР", цитуючи "воєнкора" 25 серпня.
«ЗСУ сьогодні з ночі і до самого ранку промацують малими групами лінію фронту, створюючи імітації проривів. Йдеться про донецький (авдіївський) напрям, на позиціях НМ ДНР (бойовики та найманці, - ред.) , у тому числі 1 Слов'янської омсбр та сусідів», - написав "військор".
До того ж Котьонок повідомив, що 24 серпня у другій половині дня з'явилася інформація про можливий прорив ЗСУ з боку н.п. Опитне під Авдіївкою у напрямку н.п. Спартак - Донецьк.
«Повторю, що поки що виглядає все як саме пошук слабких місць нашого переднього краю», - пише "воєнкор".