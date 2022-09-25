ЗСУ ліквідували понад 57 тисяч особового складу окупантів за період повномасштабної війни, - Генштаб

Актуальна інформація щодо втрат техніки та особового складу військ рф.

Станом на ранок 25 вересня на фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ опублікували актуальні дані щодо втрат російських військ за період повномасштабної війни. Зокрема, ЗСУ ліквідували понад 57 тисяч особового складу окупантів.

Загальні бойові втрати окупантів з 24 лютого по 25 вересня орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 56700 (+400) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2275 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 4832 (+25) од,

артилерійських систем – 1368 (+7) од,

РСЗВ – 328 (+1) од,

засоби ППО ‒ 171 (+1) од,

літаків – 259 (+4) од,

гелікоптерів – 220 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 966 (+10),

крилаті ракети ‒ 241 (+1),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3701 (+20) од,

спеціальна техніка ‒ 130 (+4).

Найбільших втрат противник за добу зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

Читайте також: Що відомо про проведення "референдумів" на окупованих територіях

Фото на головній: Генштабу ЗСУ