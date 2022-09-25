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  • ЗСУ ліквідували понад 57 тисяч особового складу окупантів за період повномасштабної війни, - Генштаб
Катерина Тополюк
Випускова редакторка
12:17, 25 вересня
Надійне джерело

ЗСУ ліквідували понад 57 тисяч особового складу окупантів за період повномасштабної війни, - Генштаб

Актуальна інформація щодо втрат техніки та особового складу військ рф.

Станом на ранок 25 вересня на фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ опублікували актуальні дані щодо втрат російських військ за період повномасштабної війни. Зокрема, ЗСУ ліквідували понад 57 тисяч особового складу окупантів. 

Загальні бойові втрати окупантів з 24 лютого по 25 вересня орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 56700 (+400) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2275 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4832 (+25) од,
  • артилерійських систем – 1368 (+7) од,
  • РСЗВ – 328 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 171 (+1) од,
  • літаків – 259 (+4) од,
  • гелікоптерів – 220 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 966 (+10),
  • крилаті ракети ‒ 241 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3701 (+20) од,
  • спеціальна техніка ‒ 130 (+4).

Найбільших втрат противник за добу зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

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Фото на головній: Генштабу ЗСУ 

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#Львів #війна #ЗСУ #новини
Катерина Тополюк
Випускова редакторка
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