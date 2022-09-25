12:17, 25 вересня
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ЗСУ ліквідували понад 57 тисяч особового складу окупантів за період повномасштабної війни, - Генштаб
Актуальна інформація щодо втрат техніки та особового складу військ рф.
Станом на ранок 25 вересня на фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ опублікували актуальні дані щодо втрат російських військ за період повномасштабної війни. Зокрема, ЗСУ ліквідували понад 57 тисяч особового складу окупантів.
Загальні бойові втрати окупантів з 24 лютого по 25 вересня орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 56700 (+400) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2275 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4832 (+25) од,
- артилерійських систем – 1368 (+7) од,
- РСЗВ – 328 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 171 (+1) од,
- літаків – 259 (+4) од,
- гелікоптерів – 220 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 966 (+10),
- крилаті ракети ‒ 241 (+1),
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3701 (+20) од,
- спеціальна техніка ‒ 130 (+4).
Найбільших втрат противник за добу зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.
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Фото на головній: Генштабу ЗСУ
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